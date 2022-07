L'info marché du jour L’Ukraine n’a jamais exporté autant de graines de tournesol vers l’UE

Le Conseil international du grain a fortement modifié ses pronostics quant au commerce de graines de tournesol : sur la campagne qui court d’octobre 2021 à septembre 2022, les exportations de l’Ukraine devraient atteindre des sommets en raison d’« expéditions sans précédent vers l’UE » depuis la frontière ouest du pays.

Tomorrow’s #GrainMarketReport contains an update on global #sunflowerseed production and trade. 2021/22 (Oct/Sep) exports by Ukraine have confounded expectations and are forecast at an all-time peak, near-entirely on unprecedentedly big dispatches to the EU via western borders. pic.twitter.com/U3M03fpEh5