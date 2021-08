Chicago La baisse du cours du soja entraîne le maïs et le blé

Selon le rapport hebdomadaire de l'USDA sur l'avancée des récoltes, les conditions de cultures du soja se sont nettement améliorées aux États-Unis, ce qui a jeté un froid sur les prix. « Les évaluations du rapport sont ressorties mieux que prévu pour le soja et cela a eu une conséquence baissière sur le marché », a indiqué Dan Cekander de DC Analysis.

US Soybean Crop Conditions As of 08/01/2021



