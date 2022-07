Euronext La bonne demande mondiale porte les prix du blé

La demande internationale ainsi que le risque climatique en Europe de l’Ouest et aux US tirent à nouveau les cours à la hausse.

Les cours du blé et du maïs reprenaient une vive allure haussière jeudi à la mi-séance sur Euronext, poussés notamment par l’affaiblissement de la parité euro-dollar. La tendance reste également soutenue par une très vive demande internationale et un accès encore difficile aux origines mer Noire. Le marché peine d’ailleurs encore à se positionner face à une potentielle reprise des exportations ukrainiennes de grains : de premiers chargements sont en effet annoncés dans les prochains jours, mais les menaces et bombardements russes viennent renforcer les doutes d’une bonne partie des opérateurs.

Les cultures de maïs françaises et américaines sont également au centre des préoccupations actuellement. Les températures risquent en effet de rapidement remonter début août, or les cartes météo n’anticipent que de très rares précipitations sur la période. Une dégradation notable des potentiels de production serait à prévoir si ce climat venait à se confirmer.

Peu avant 14h, le blé Euronext à échéance décembre 2022 progressait de 3,75 €/t, à 330,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 s'appréciait de 4 €/t, à 344 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grossissait de 4,50 €/t, à 326,75 €/t, le terme mars 2023 avançait de 1,50 €/t, à 323,50 €/t

