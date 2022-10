L'info marché du jour La consommation mondiale de soja devrait grimper de 15 Mt cette campagne

La consommation mondiale de soja devrait battre des records sur la campagne 2022/23, juge le Conseil international des céréales (CIC) : il l’envisage à 378 Mt, contre 363 Mt en 2021/22 et une moyenne quinquennale de 356,5 Mt.

Ces prévisions s’expliquent par « un accroissement de la demande pour l’alimentation animale, humaine et les usages industriels ».

La moisson mondiale de soja devrait de son côté dépasser de 10 % celle de l’an dernier, à 387 Mt. Ce record serait lié à des récoltes supérieures à la moyenne chez les principaux producteurs, avec notamment une « hausse robuste des superficies » et une reprise des rendements attendue au Brésil et au Paraguay « après les piètres résultats de l’année précédente ».

