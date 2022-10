L'info marché du jour La demande mondiale en huile de palme booste les prix

Les cours de l’huile de palme sont en forte hausse ces derniers jours à la Bourse de Kuala Lumpur (Malaisie), « emportant à la hausse le marché des huiles », précise Marius Garrigue sur Terre-net le 5 octobre. Les prix à terme y ont ainsi grimpé de presque 15 % depuis le 28 septembre.

En cause, notamment : l’intensification de la demande internationale et notamment la réouverture du marché chinois en raison d’un assouplissement des restrictions sanitaires. La demande indienne est aussi très dynamique alors que la saison des festivals approche, souligne l’agence Reuters.

Voilà qui devrait permettre aux deux principaux pays fournisseurs d’écouler une partie de leurs stocks. Le site tradingeconomics.com pointe ainsi une hausse de 10 % des exports de produits issus du palme malaisien entre août et septembre. En parallèle, les exportations d’huile de palme indonésienne devraient augmenter après que le pays a décidé de supprimer les taxes à l’export.

#Indonesia may extend the exemption period of palm oil export tax to the end of this year. In order to reduce excess domestic inventories, Indonesia began to exempt palm oil products from export duties in mid-July, and the current export tax exemption continues until October 31. https://t.co/27G9vLOK2p