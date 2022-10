Chicago La faiblesse du dollar motive un rebond du blé US

La faiblesse du dollar relance les cours du blé US. Le maïs et le tourteau restent toutefois ancrés dans le rouge.

Les cotations américaines ont évolué en ordre dispersé mercredi soir. L’affaiblissement du dollar à l’international et des considérations techniques ont en effet relancé les prix du blé à la hausse, tandis que le maïs et le tourteau de soja accusaient de nouvelles pertes. L’avancée rapide des moissons US et l’arrivée de pluies rassurantes dans le Midwest pèsent en effet sur la tendance actuellement, et ce d’autant plus que les craintes liées à la récession mondiale persistent.

Les stocks américains d'éthanol ont en outre progressé de 447 000 barils durant la période, à 22,29 Mb, pénalisant ainsi l'ensemble du secteur des biocarburants. Les ventes US de céréales à l’international ressortent par ailleurs particulièrement faibles depuis le début de la campagne. La fermeté du prix des huiles a toutefois tiré l’huile de soja sur de nets gains.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a augmenté de 5,75 c$/bu, à 8,4 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est enfoncé de 1,25 c$/bu à 6,85 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 a avancé de 0,75 c$/bu, à 13,93 $/bu.

