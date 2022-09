Chicago La fermeté du dollar précipite Chicago à la baisse

Chicago dévisse sous la pression d’un dollar au plus haut depuis vingt ans.

Les cotations américaines ont rapidement dévissé vendredi soir sous la pression d’un dollar au plus haut depuis vingt ans ! Déjà forte, la valeur du billet vert s’est de nouveau envolée ces derniers jours après une hausse supplémentaire des taux directeurs de la Fed et des indicateurs économiques préoccupants en Europe.

Le bond du dollar, défavorable à la compétitivité des origines US, vient accentuer le risque d’un ralentissement notable des ventes US à l’international dans un contexte de récolte de blé russe record cette année. L’accélération des ventes de soja en Argentine concurrencent également directement les origines US depuis plusieurs semaines.

L’escalade du conflit ukrainien et des récoltes de maïs décevantes aux États-Unis suscitent toutefois encore beaucoup de tension dans le marché.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a décroché de 30.25 c$/bu, à 8.8 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est contracté de 11.5 c$/bu à 6.77 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a dévissé de 31.25 c$/bu, à 14.26 $/bu.

