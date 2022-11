L'info marché du jour La géopolitique réduit les estimations d'exports français de blé tendre

En novembre, le conseil spécialisé "grandes cultures" de FranceAgriMer prévoit que la France va exporter 17,06 Mt de blé tendre sur l'ensemble de la campagne de commercialisation 2022/23. C'est moins que son estimation du mois d'octobre, et le chiffre pourrait encore baisser au vu du renouvellement du corridor sécurisé en Mer noire pour quatre mois.

Hors-UE, la France a exporté 3,6 Mt de blé tendre entre juillet et octobre, plus que ces trois dernières campagnes à la même époque, et avec plusieurs évolutions notables quant aux destinations. Le Maroc est ainsi revenu massivement aux achats de blé français, à 999 000 t contre des volumes réduits les années précédentes, relevait le conseil spécialisé « grandes cultures » de FranceAgriMer lors de son point presse du 9 novembre.

« On note aussi des achats de l’Égypte, du Yémen et du Pakistan », soulignait Marc Zbiri, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer, avec respectivement 256 000 t, 240 000 t et 234 000 t achetés sur les quatre premiers mois de la campagne de commercialisation.

Le conseil spécialisé a néanmoins revu à la baisse ses projections quant aux exports totaux de blé tendre sur l’ensemble de la campagne, à 17,06 Mt contre 17,29 Mt estimés au mois d’octobre (et 16,92 Mt sur la campagne 2021/22).

Ils ont été réduits de 130 000 t vers les pays de l’Union européenne, en particulier vers la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne, en lien avec les incertitudes sur la pérennité du corridor d’export de céréales ukrainiennes en Mer noire, a noté Marc Zribi. Ils atteindraient 6,9 Mt, contre 8 Mt en 2021/22 et 6,1 Mt en 2020/21.

Ces incertitudes en Mer noire, couplées à une activité de la Chine aux achats qui s’annonce amoindrie, ont aussi mené FranceAgriMer à abaisser de 100 000 t les exports anticipés de blé en direction des pays tiers. Ils s’élèveraient sur la campagne à 10 Mt, contre 8,8 Mt en 2021/22 et 7,4 en 2020/21.

Entretemps, le corridor d’export a été reconduit pour 120 jours, et une arrivée massive de blés de la Mer noire, plus compétitifs que les blés européens, pourrait bien conduire à une nouvelle révision à la baisse des exports français sur cette campagne.

