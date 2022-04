Euronext La guerre en Ukraine relance les prix du blé Euronext, à plus de 365 €/t

Les prix du blé se reprennent dans un contexte de forte tension en mer Noire.

Les cours du blé repartaient à la hausse lundi sur Euronext à la mi-séance, dans un contexte de regain de tension en mer Noire.

La découverte de centaine de corps de civils dans la région de Kiev a en effet provoqué l’indignation de l’Occident et pourrait pousser à un durcissement des sanctions économiques à l’encontre de la Russie. Les espoirs de paix dans la région sont désormais bien faibles et la reprise des négociations entre les deux pays ne suscitent plus beaucoup d’optimisme.

Les risques sur les semis ukrainiens des céréales de printemps et les rendements des céréales d’hiver restent ainsi un facteur de haute tension, tandis que les exportations du pays auraient été divisées par quatre le mois dernier (par rapport à février), selon le ministère de l’économie !

La scène internationale est à l’inverse encore marquée par une vive demande internationale. L’Arabie saoudite a notamment acheté 625 kt de blé meunier à 422,47 $/t C&F à livraison septembre-octobre !

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 montait de 0,75 €/t à 366 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 montait de 3,75 €/t, à 324,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 progressait de 1,50 €/t, à 317 €/t, le terme août 2022 se relâchait de 0,25 €/t, à 313 €/t.

