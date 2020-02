L'info marché du jour La maïs ukrainien monopolisé par la Chine, le maïs français en profite

Les importations européennes de maïs ont ralenti et la Chine continue de monopoliser le maïs ukrainien, ce qui laisse plus de place à l'origine française sur le marché communautaire.

Au 3 février, l'Europe a importé presque 10 % de maïs ukrainien de moins que l'année dernière, à date. (©Pixabay)Les importations de maïs au sein de l’Union européenne étaient particulièrement soutenues depuis le début de la campagne et dépassaient largement les volumes importés l’année dernière, à la même période. Plus de la moitié de la quantité qui a été importée provient d’Ukraine (6,9 Mt au 03/02/20). Mais un ralentissement a été observé depuis près de six semaines, et les imports sont désormais plus faibles que durant la campagne précédente.La Chine monopolise actuellement les derniers volumes de maïs ukrainien disponibles à l’export, et le rythme de chargement ukrainien vers la Chine est particulièrement dynamique. La Chine se classe en quatrième position parmi les principaux importateurs de maïs ukrainien, avec une part de marché de 6,1 %, selon le cabinet de conseil en agriculture ukrainien APK-Inform.À lire : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agri...