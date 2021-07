L'info marché du jour Une moisson qui s’éternise

Les pluies continuent de retarder les chantiers de moisson en France, et entament la qualité des grains. Les cours s'en ressentent.

Les conditions météo demeurent peu favorables sur l’Hexagone et les travaux de récolte continuent de peiner, notamment en blés tendres. Globalement, les accalmies intermittentes ne permettent pas aux agriculteurs de rattraper les retards pris sur les chantiers.

#CéréObs Semaine 28 : le rapport est en ligne ! #Orges d’hiver

Le stade récolte évolue de 44 % à 75 % #Blé tendre

Le stade récolte évolue de 4 à 14 %

Retrouvez l’intégralité des données (conditions de culture et stades de développement) ici : https://t.co/I9wcwBVL5G pic.twitter.com/D6e3R2yPe6 — FranceAgriMer (@FranceAgriMerFR) July 23, 2021

13 mm aujourd'hui après les 15mm du week-end

Le blé toujours debout dans les champs

On attend ?? on attend ??

Mais là ça devient intenable

La 1ère fois depuis 22 ans sans moisson en juillet ???????? — menier jean rene (@menierjeanrene) July 27, 2021

Des retards qui « touchent également d'autres pays européens et amènent ainsi à un regain de fermeté » des cours, indiquait ce matin le cabinet Agritel. D’ailleurs, en fin de matinée sur Euronext, la tonne de blé augmentait de 3,75 euros sur l'échéance de septembre à 220 euros, et de 3,25 euros sur l'échéance de décembre à 221,25 euros, pour plus de 26 000 lots échangés.

Au-delà du retard, c’est surtout la qualité de la céréale qui inquiète : à cause de l’humidité et de la fraîcheur, des grains germés sur pied sont relevés sur de nombreuses parcelles pas encore moissonnées.

Dans le 59 #nord

Moisson des orges hiver

Un peu de blé et puis c’est tout ??‍????

Il pleut

Échantillon en colza 12-14% (9%)

Échantillon en blé 23,5 voire 21 % (15%)

??

Et le triticale #bio commence à germer sur pied



Je nomme@BruCardot @GillesRobillar3 @PatrickDarot #FrAgTw https://t.co/8cdcCJ0qIG pic.twitter.com/nEmk2KThnO — Emmanuel LEVEUGLE (@BIOmanu59) July 28, 2021

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net