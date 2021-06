Chicago La perspective de pluies font baisser les cours

Des prévisions météorologiques pluvieuses dans les plaines du nord-ouest des États-Unis ainsi que des prises de profits ont fait reculer les cours du blé et du soja lundi à Chicago.

« Les prévisions climatiques à court terme sont un peu plus humides ce qui a provoqué des ventes » qui ont touché les contrats de blé et de soja, a indiqué Alan Brugler de Brugler Marketing and Management. Les pluies étaient attendues notamment dans le Dakota du Nord et les plaines du Canada, où est cultivé le blé de printemps. De plus, certains indices des fonds d'investissement effectuaient ces jours-ci la rotation d'un contrat à celui du mois suivant, ce qui entraînait des liquidations et des prix à la baisse, a ajouté l'analyste.

Le maïs dont le cours a glissé en territoire négatif en milieu de séance, a montré dans les cultures « des signes de stress » alors qu'il a subi d'intenses chaleurs au cours du week-end dans la « corn belt ». Le contrat faisait aussi l'objet de prises de profits.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,8000 contre 6,8775 dollars à la précédente clôture, en recul de 1,12 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,7925 dollars contre 6,8275 vendredi, baissant de 0,51 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 15,6025 dollars contre 15,8375 dollars vendredi, perdant 1,48 %.

