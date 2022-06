Euronext La pression de la moisson provoque un décrochage du blé

Les prix du blé reculent rapidement face aux risques de récession et à la pression de la récolte.

Les cours du blé retombaient rapidement en territoire négatif mardi à la mi-séance sur Euronext. L’avancée précoce des moissons de part et d’autre de l’Atlantique pèse en effet lourdement sur la tendance. L’arrivée de pluies et de températures plus fraîches en Europe de l’Ouest rassurent en outre les producteurs quant au bon développement des cultures de maïs.

Les risques de récession demeurent également un élément de pression important tandis que le nouveau rebond de l’euro face au dollar pénalise un peu plus les cotations européennes. Après l’Algérie, la Tunisie a toutefois lancé à son tour un appel d’offres pour 75 kt de blé et 50 kt d’orge à chargement juillet – août.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 se contractait de 6,25 €/t, à 375,25 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 s'enfonçait de 5,75 €/t, à 382,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison août 2022 se dégradait de 4,75 €/t, à 333,25 €/t, le terme novembre 2022 se relâchait de 6,25 €/t, à 328,50 €/t.

