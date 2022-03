L'info marché du jour Production mondiale de céréales revue à la hausse et consommation à la baisse

Dans son rapport de la mi-mars, le Conseil international des céréales a revu à la hausse la production mondiale de céréales sur la campagne 2021/22, au regard de la situation géopolitique depuis fin février.

Elles sont relevées de 3 Mt par rapport aux estimations d’il y a un mois, pour atteindre 2 284 Mt, un record. Cette progression est surtout liée à une augmentation attendue de la production de maïs en Ukraine, en Inde et en UE.

La consommation mondiale est de son côté abaissée de 8 Mt par rapport aux prévisions de mi-février, car « les perturbations depuis la mer Noire et la hausse des prix devraient entraîner une certaine réduction de la demande ».

Elle atteindrait donc 2 278 Mt, soit 2 % de plus que l’an dernier.

Le CIC a relevé de 11 Mt ses estimations des stocks de fin de campagne, « principalement pour traduire une progression attendue des inventaires de l’Ukraine » à cause du conflit, qui perturbe l’approvisionnement logistique et bloque les exportations.

En blé, les stocks atteindraient cette campagne un nouveau sommet à 281 Mt, surtout « grâce à l'augmentation des réserves en Chine ». Les stocks chez les principaux exportateurs sont néanmoins jugés « historiquement tendus ».

