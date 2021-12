L'info marché du jour La Russie envisagerait un quota d’exportation de céréales de 14 Mt

Le 3 décembre, les agences d’informations Interfax et Reuters ont annoncé que la Russie envisageait un quota d’exportation de 14 millions de tonnes (Mt) de céréales entre le 15 février et le 30 juin 2022. Il serait de 9 Mt pour le blé.

L’objectif du pays est de sécuriser l’approvisionnement intérieur, dans un contexte de forte inflation. En 2021 sur la même période, le quota d’exportation était de 17,5 Mt.

