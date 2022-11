Chicago La Russie revient dans l’accord mer Noire et provoque une chute du blé US

Les céréales US décrochent après l’annonce d’une reprise de l’accord mer Noire.

Les cotations américaines ont lourdement décroché mercredi soir à Chicago après l’annonce d’une reprise de l’accord mer Noire. La Russie a en effet décidé de finalement revenir dans cet accord permettant les exportations de grains ukrainiens par voie maritime, quelques jours seulement après avoir annoncé sa suspension. L’ensemble des gains accumulés en début de semaine ont ainsi été abandonnés.

Le complexe soja a toutefois maintenu une certaine fermeté face à une demande internationale soutenue. Les protestations au Brésil continuent par ailleurs de perturber l’acheminement des marchandises du pays vers les zones portuaires, tandis, qu’en Argentine, la sécheresse suscite de plus en plus d’inquiétudes. À noter également, la production d’éthanol aux US a augmenté de 7 000 barils par jour la semaine passée, à 1,04 Mb.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a dévissé de 56,5 c$/bu, à 8,46 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est enfoncé de 10,25 c$/bu à 6,88 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 a bondi de 6,25 c$/bu, à 14,54 $/bu.

