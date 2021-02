Euronext Le blé à l'équilibre, avant un rapport américain

• AFP

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre dans un marché attentiste mardi, à quelques heures de la parution du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (Wasde) sur l'offre et la demande mondiales de céréales.

Les prix du blé ont bien progressé lundi soir, anticipant un rapport haussier, avec une révision attendue à la hausse des chiffres d'exportations de céréales américaines. « Autre facteur de soutien, la météo qui annonce une vague de froid intense sur les États-Unis alors qu'en Europe ce sont plus des risques de gel mécanique suite aux récentes pluies qui sont à craindre dans certains endroits », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée mardi. Les conditions excellentes jusqu'à présent, ont permis une hausse significative des surfaces semées de cultures d'hiver, notamment de blé et d'orge, par rapport à l'an dernier où de fortes précipitations avaient fait chuter les semis d'hiver et notamment de blé sur une large part de la façade Ouest de la France.

« La sole de céréales d'hiver s'établirait en 2021 à 6,85 millions d'hectares, en hausse de 12,9% par rapport à 2020 et inférieure de 1,9 % par rapport à la moyenne 2016-2020 », selon une note d'Agreste, service statistiques du ministère de l'agriculture. La sole de blé tendre d'hiver augmenterait ainsi par rapport à 2020 de 15,2%, atteignant 4,9 millions d'hectares, en légère hausse de 0,7 % par rapport à la moyenne 2016-2020, selon cette note qui précise que « toutes les régions verraient leurs surfaces augmenter sur un an ». La sole d'orge d'hiver augmenterait pour sa part de 3,1 % par rapport à 2020, mais demeurerait inférieure de 9,1 % par rapport à la moyenne 2016-2020.

Peu avant 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 50 centimes sur l'échéance de mars à 226 euros et était inchangée sur l'échéance de mai à 220,75 euros, pour plus de 15 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 75 centimes sur l'échéance de mars à 219,75 euros et d'un euro sur l'échéance de juin à 215,50 euros, pour près de 800 lots échangés.

