Euronext Le blé à l'équilibre, dans un marché indécis

• AFP

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre vendredi à la mi-journée, dans un marché partagé au lendemain du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture sur la production mondiale de céréales.

La Bourse de Chicago a vu les cours du blé baisser après la nette révision à la hausse des stocks mondiaux par le ministère, mais il s'agit d'une révision en trompe-l'œil, selon Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage. « En blé, le stock de report, record, progresse encore, grâce aux productions indienne (+ 4,18 millions de tonnes à 107,18 Mt), australienne, chinoise et américaine, mais ce stock est localisé à 51 % en Chine et à 10 % en Inde », des pays pas ou peu exportateurs et donc peu susceptibles de chambouler le marché mondial, explique-t-il dans une note, même si l'Inde a déjà, par le passé, vendu des excédents vers l'Asie du Sud-Est.

« Si on met de côté l'Inde ou l'Australie (dont la récolte n'aura pas lieu avant six mois), finalement, la production européenne a été abaissée, la production russe elle n'a pas été abaissée, mais ses perspectives d'export, oui », a précisé Damien Vercambre à l'AFP. « On s'aperçoit que dans l'hémisphère nord, il va y avoir une offre en blé qui va être plus limitée que l'année dernière », conclut-il, rappelant qu'il y a eu peu de réponses cette semaine à l'appel d'offres de l'Égypte, ce qui illustre déjà quelque peu cette incertitude.

À l'inverse, des facteurs qui pèsent sur les cours, dont les pluies sur l'Europe et sur la France et surtout la révision à la hausse de la production russe. Si le ministère américain n'a pas modifié sa prévision pour cette dernière, de nombreux instituts l'ont révisée à la hausse cette semaine. Dernier en date, Ikar, « considéré comme étant assez pondéré », selon Damien Vercambre, a revu jeudi la production russe de blé à la hausse à 78 millions de tonnes, contre 75,6 millions précédemment.

Peu avant 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 182,25 euros, et progressait de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 185 euros, pour un peu plus de 5 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était inchangée, tant sur le contrat d'août à 168,25 euros, que sur celui de novembre à 164,50 euros, pour un peu moins de 200 lots échangés.

