Euronext Le blé à l'équilibre, dans un marché très calme et indécis

• AFP

Les prix du blé étaient à l'équilibre mercredi à la mi-journée, dans un marché hésitant, compte tenu des incertitudes persistantes au sujet de l'offre et de la demande.

Concernant l'offre, le cœur des opérateurs balance entre les « pluies importantes actuellement sur le bassin de production de la mer Noire » et la persistance en France du stress hydrique, alors que « les prévisions météorologiques ne laissent que peu d'espoir à court terme », comme le soulignait le cabinet Agritel dans une note.

« Le mois de mai 2020 bat un record. Avec des températures au-dessus de la normale de saison de + 1,5 °C, il s'ajoute à la série des douze mois consécutifs depuis juin 2019 les plus chauds en France », soulignait pour sa part le cabinet Inter-Courtage.

« On sait qu'on aura moins de blé du fait des semis qui n'ont pas pu être réalisés, lors de l'automne très humide qu'on a eu. On sait par contre qu'on aura un peu plus de maïs et d'orges de printemps, alors que le secteur de la brasserie ne va pas très bien. On est vraiment entre deux eaux », résumait Damien Vercambre, d'Inter-Courtage.

En ce qui concerne la demande, elle est réelle du côté de la Chine, soulignait Damien Vercambre, « mais quand ça touche les États-Unis, l'Amérique latine, on se pose des questions quant à la vigueur de l'économie mondiale pour l'année prochaine ».

Peu avant 13h (11h GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 25 centimes d'euro sur l'échéance de septembre à 188 euros, et de 25 centimes également sur décembre à 190,25 euros, pour environ 5 000 lots échangés.

Le maïs, lui, regagnait 25 centimes lui aussi, tant sur l'échéance de juin à 167 euros, que sur celle d'août à 170,25 euros, pour un peu plus de 200 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net