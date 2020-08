Euronext Le blé à l'équilibre, entre hausse de l'euro et baisse des récoltes

Les prix du blé étaient stables, mercredi à la mi-journée, pris en étau entre la hausse de l'euro et la baisse des rendements.

L'euro s'échangeait autour de 1,185 dollar, ce qui freine la compétitivité de l'offre européenne, par ailleurs en repli.

En France, « la production de blé tendre atteindrait 29,7 millions de tonnes, pour un rendement moyen de 68,3 quintaux/hectare. Elle baisserait sur un an de 24,9 %, et de 15,9 % par rapport à la moyenne 2015-2019 », selon les estimations au 1er août du service statistiques du ministère de l'Agriculture Agreste, dans une note de conjoncture publiée mercredi.

« La production de blé dur baisserait sur un an de 17 %, le rendement étant en forte diminution à 51, q/ha », est-il ajouté.

Quant au maïs, l'évaluation de la production est « incertaine à cette date », indique la note, selon laquelle « le rendement pourrait augmenter de 1, q/ha sur un an dans un contexte de hausse des surfaces ».

Peu avant 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était inchangée sur l'échéance de septembre à 179,75 euros, comme sur décembre à 180,25 euros, pour plus de 10.000 lots échangés.

La tonne de maïs était stable sur l'échéance de novembre à 165,25 euros, comme sur janvier à 168 euros, pour près de 500 lots échangés.

L'approvisionnement en blé du Liban soulève par ailleurs des inquiétudes au lendemain des explosions meurtrières et dévastatrices au port de Beyrouth.

« On craint qu'une grande quantité des réserves de blé sur le port aient été affectées ou détruites par l'explosion. Les stocks sont gravement endommagés. Et on craint d'avoir à assez brève échéance un problème de disponibilité de farine pour le pays », a déclaré à l'AFP un responsable Nations unies pour l'alimentation (FAO).

