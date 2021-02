Chicago Le blé à un plus haut en six ans

• AFP

Le cours du blé a atteint un sommet en six ans mercredi à Chicago, porté par les craintes de l'impact sur les cultures de l'épisode de froid arctique dans le centre des États-Unis, mais aussi par l'idée d'un retour de l'inflation.

Le maïs et le soja ont également profité de cet « environnement inflationniste », a observé Dan Cekander, expert chez DC Analysis. « Entre la Banque centrale (Fed) qui a encore promis de garder les taux d'intérêt bas et le pétrole qui continue à atteindre des sommets, il y a cet environnement inflationniste où les fonds d'investissement accourent sur les marchés des céréales et de toutes les matières premières en général », a développé Dan Cekander.

Le blé a été également soutenu par les interrogations sur l'impact du gel qui s'est abattu dans le centre du pays la semaine dernière. « Le marché continue de digérer les conséquences du temps hivernal car on ne sait toujours pas combien de dégâts ont été causés par cette vague de froid », ont indiqué les analystes de CHS. Le cours du maïs a également solidement progressé, aidé par une production d'éthanol qui a fortement chuté la semaine dernière (-28 %) à cause des pannes de courant et problèmes mécaniques liés aux froides conditions météorologiques. Le soja a terminé aussi en hausse alors qu'un temps trop sec en Argentine, pays producteur, est prévu pour les deux prochaines semaines, ce qui pourrait impacter négativement la récolte, a encore indiqué Dan Cekander.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,8025 dollars contre 6,6575 dollars mardi, en hausse de 2,17 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 5,5925 dollars contre 5,5375 dollars la veille, avançant de 0,99 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 14,2375 dollars contre 14,0600 dollars, en progression de 1,26 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net