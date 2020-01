Chicago Le blé américain au plus haut depuis l'été 2018

• AFP

Le prix du blé coté à Chicago a grimpé mardi à son plus haut niveau depuis août 2018, porté par une demande soutenue au moment où l'offre s'amenuise aux États-Unis. Le maïs a légèrement reculé tandis que le soja s'est stabilisé.

Comme le blé échangé à Paris, le blé américain profite du nouvel appel d'offres passé par l'Égypte, qui s'ajoute à plusieurs commandes effectuées récemment sur le marché mondial.

Parallèlement, « un repli important des réserves de blé aux États-Unis et une baisse des superficies consacrées au blé d'hiver dans le pays, à son plus bas niveau depuis 111 ans, suggèrent que l'offre pourrait être plus serrée qu'anticipé », remarque Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Toutefois, rappelle l'expert, les dernières estimations du ministère américain de l'agriculture anticipent au niveau mondial « un surplus de l'ordre de plus de 10 millions de tonnes sur la campagne 2019/2020 ».

Et les problèmes liés à la sécheresse et aux incendies en Australie ont déjà été, selon lui, pris en compte dans le prix de la céréale, qui ne devrait en conséquence plus beaucoup augmenter.

Signature de l'accord sino-américain ce mercredi

Les acteurs du marché continuaient par ailleurs à se positionner avant la signature mercredi de l'accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine. Le texte du compromis devrait alors être dévoilé dans son intégralité avec, espèrent les analystes, des détails sur les commandes de produits agricoles américains que Pékin s'est engagé à effectuer. Selon des données des douanes chinoises diffusées mardi, les achats de soja américain par Pékin ont déjà augmenté de façon significative en décembre, de 67 % par rapport à l'année précédente. À 9,54 millions de tonnes, il s'agit du plus important volume mensuel de soja américain importé par Pékin en 19 mois. Sur l'ensemble de l'année, la Chine a, au total, acheté 88,51 millions de tonnes, ce qui est un tout petit plus qu'en 2018.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mardi à 3,8900 dollars, contre 3,8950 dollars la veille (- 0,13 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,6850 dollars ,contre 5,6225 dollars à la précédente clôture (+ 1,11 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé au même niveau que lundi, à 9,4225 dollars.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net