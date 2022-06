Chicago Le blé US se reprend de 1,5 % à Chicago

Le blé s'appuie sur le retour aux achats égyptien pour débuter un rebond technique tandis qu'une vente US de soja soutient le complexe oléagineux.

Les cours du blé à Chicago ont opéré un rapide rebond technique jeudi soir après leurs lourdes pertes enregistrées en début de semaine. Le retour aux achats du Gasc a en outre catalysé le mouvement, et ce d’autant plus que l’absence d’offre de l'Ukraine est venue rappeler la disparition du pays sur la scène internationale malgré les récents pourparlers concernant un hypothétique corridor sécurisé pour les navires ukrainiens.

Le secteur de l’éthanol a quant à lui été renforcé par une production en nette reprise la semaine passée, à 1,01 Mb, au plus haut depuis décembre 2021. Dans le même temps, les stocks ont fondu de près de 800 000 barils pour retomber à 23 Mb, au plus bas depuis la mi-janvier. La fermeté des huiles et l’annonce d’une vente de 352 kt de soja au Pakistan (dont 297 kt sur la prochaine récolte) ont également poussé l'oléagineux à la hausse.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a grimpé de 17 c$/bu, à 10,58 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est dégradé de 1 c$/bu à 7,3 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a augmenté de 39 c$/bu, à 17,29 $/bu.

