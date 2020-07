Chicago Le blé au plus haut depuis mi-avril avec la baisse attendue de l'offre mondiale

• AFP

Le cours du blé coté à Chicago a grimpé mercredi à son plus haut en trois mois alors que des récoltes moins importantes sont attendues dans plusieurs régions productrices mondiales. Le soja et le maïs ont aussi progressé.

Plusieurs analystes notaient que la production de blé devrait s'afficher en retrait par rapport à l'année précédente dans plusieurs pays de l'hémisphère Nord, dont l'Allemagne et la Russie. Par ailleurs, souligne Ami Heesch de CHS Hedging, « les prévisions météorologiques américaines suggèrent qu'il y a 54 % de chances pour que les zones productrices de blé en Argentine soient confrontées au phénomène climatique connu sous le nom de La Nina entre septembre et décembre », qui se caractérise notamment par ds températures plus froides que d'ordinaire à la surface de la mer. « Si celui-ci avait lieu, il interviendrait à un moment où les cultures sont dans la phase critique de leur développement », précise Ami Heesch.

Les prix des produits agricoles ont également été portés mercredi par la baisse du billet vert. Blé, maïs et soja étant libellés en dollars, un recul de la devise américaine a tendance à les rendre moins chers pour les investisseurs munis d'autres monnaies. Par ailleurs, la Chine a passé de grosses commandes de soja (389 000 tonnes) et de maïs (132 000 tonnes) pour la deuxième journée d'affilée, selon le système du gouvernement américain qui recense les ventes privées au jour le jour.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,3400 dollars contre 3,3375 dollars la veille (+ 0,07 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,5075 dollars contre 5,2675 dollars à la précédente clôture (+ 4,56 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,8275 dollars contre 8,7750 dollars mardi (+ 0,60 %).

