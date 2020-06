Chicago Le blé baisse encore lesté par l'avancée des récoltes

• AFP

Le cours du blé coté à Chicago a fortement baissé pour la deuxième séance de suite, miné par des récoltes américaines en avance par rapport à l'année dernière. Ceux du maïs et du soja ont en revanche progressé.

Selon un rapport du gouvernement américain diffusé lundi soir, 15 % du blé d'hiver a été récolté au 14 juin. C'est 8 % de plus qu'à la même période l'an dernier et que la semaine dernière.

« La récolte a commencé dans le sud et le centre de la région des Grandes Plaines avec des rendements variables en raison de dégâts causés par le gel, puis de difficultés provoquées par un temps chaud et sec », observe Jack Scoville de Price Futures Group. « Mais les chiffres nationaux fournis par le ministère de l'agriculture sont un peu meilleurs que ce qui était attendu », ajoute l'analyste.

Du côté du maïs, la production d'éthanol, un biocarburant fabriqué à partir de la céréale, a légèrement progressé la semaine dernière, selon les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Elle s'est établie à 841 000 barils par jour, en hausse de 4 000 barils par jour par rapport à la semaine précédente. Les stocks d'éthanol ont eux baissé pour la huitième semaine de suite.

Le prix du soja a, lui, augmenté en dépit de l'absence de nouvelles ventes américaines. Toutefois, l'oléagineux va faire face à « un manque de dynamisme jusqu'à ce que les achats chinois ne redeviennent constants », selon Nick Paumen de CHS Hedging.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,3025 dollars contre 3,2925 dollars mardi (+ 0,30 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 4,8875 dollars contre 4,9600 dollars à la précédente clôture (- 1,51 %). Il s'agit de son prix le plus bas depuis octobre. Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,7125 dollars contre 8,6700 dollars mardi (+ 0,52 %).

