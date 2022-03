Euronext Face aux craintes de pénurie, le blé bondit à quasi 370 €/t

Euronext débute la semaine sur une hausse notable en réaction à l’aggravation de la guerre en Ukraine.

Les céréales européennes débutaient la semaine sur une vive hausse lundi à la mi-séance. Les espoirs de paix la semaine passée ont en effet laissé place à un constat de guerre brutale en Ukraine avec des bombardements sur la ville de Marioupol qualifiés de « crimes de guerre majeurs » par le chef de la diplomatie européenne.

La tension sur l’offre ancienne campagne et les semis ukrainiens restent ainsi très forte et la sécurité alimentaire des pays d’Afrique et du Moyen-Orient inquiète. L’Égypte a d’ailleurs annoncé avoir gelé le prix du pain au kilo dans le pays.

Le marché anticipe de surcroît un durcissement des sanctions internationales à l’encontre de la Russie, ce qui isolerait encore un peu plus le pays de la scène internationale. Le secteur de l’énergie pourrait notamment être plus spécifiquement visé.

Les exportations de céréales russes ont toutefois repris un rythme soutenu récemment et de nouvelles affaires russes sont désormais rapportées malgré de réelles difficultés à procéder à des transactions financières internationales.

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 bondissait de 7.75 €/t, à 369,50 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 s'amplifiait de 7 €/t, à 322 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 avançait de 3,50 €/t, à 328 €/t, le terme août 2022 grossissait de 2,25 €/t, à 322 €/t.

