Euronext Le blé chute après le retour de la Russie dans l’accord mer Noire

Les cours du blé et du maïs décrochaient rapidement à la mi-séance sur Euronext. La Russie a en effet annoncé revenir dans l’accord mer Noire permettant les exportations de grains ukrainiens par voie maritime, et a ainsi effacé l’ensemble des éléments de tension ayant provoqué la flambée des prix en début de semaine.

Russian Ministry of Defense: "we resume the grain deal"

Guess what chart is that?

(#wheat) pic.twitter.com/QfZMDPv05E