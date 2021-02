Euronext Le blé consolide, le maïs poursuit sur sa lancée

• AFP

Les prix du blé, bien qu'en repli, demeuraient mardi à la mi-journée à des niveaux très élevés, compte tenu de la fermeté de la demande mondiale et d'inquiétudes climatiques.

Vers midi (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 1,25 euro sur l'échéance de mars à 238,25 euros, et d'un euro sur l'échéance de mai à 228,25 euros, pour près de 6 600 lots échangés.

La tonne de maïs, quant à elle, prenait 50 centimes sur l'échéance de mars à 229,75 euros, et 75 centimes sur le contrat de juin à 220,50 euros, pour 660 lots échangés.

Globalement, « les cours des céréales débutaient la semaine sur une nouvelle note de fermeté, conséquence des craintes climatiques ayant affecté les USA et maintenant le bassin (de la) mer Noire, avec des températures très négatives pouvant affecter les zones où la couverture neigeuse est insuffisante » pour protéger les cultures du gel, « notamment sur le sud de la Russie et l'est de l'Ukraine », notait le cabinet Agritel.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net