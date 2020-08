L'info marché du jour Succès des blés d'origine mer Noire sur la scène internationale

Jouant sur leur très bonne compétitivité, les blés en provenance de Russie et d'Ukraine sont particulièrement bien placés sur la scène internationale, notamment par rapport à l'origine France, pénalisée entre autres par une offre insuffisante (les exports du pays seraient d'ailleurs inférieurs de 7,9 Mt à ceux de l'an passé selon les estimations d'Agritel).

L'Égypte, par exemple, a acquis mardi 530 kt de blé russe, ce qui porte le volume contractualisé par le Gasc depuis le 1er juin à 2,9 Mt, soit 700 kt de plus que la campagne précédente à la même date. Autre achat, celui de la Jordanie pour 60 kt venant d'Ukraine.

???? UKRAINE GRAIN RECORD????



KERNEL (aka INERCO) exported 8 MILLION MT grain ???? in 2019-20



This is a new record for a single Ukraine ???? grain exporter??



Impressive work ?? by the trading & execution & freight team! @UkrGrain @UkrAgroConsult @_UkrAgroConsult @SergeyFeofilov https://t.co/jxrJqVoO3r