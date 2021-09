Euronext Le blé dans le rouge, après le repli américain

Vers 13h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en baisse de 4,25 euros sur l'échéance de septembre, à 235,25 euros, et de 3 euros sur l'échéance de décembre, à 239 euros, pour quelque 24 300 lots échangés.

Les cours ont nettement reculé mercredi sur le marché américain, qui se remet peu à peu des perturbations liées au passage de l' ouragan Ida et sous l'effet de la publication de chiffres de stocks plus élevés qu'attendu au Canada (5 700 tonnes environ fin juillet, contre 5 500 à la même période de 2020).

Canada #Wheat stocks higher despite increased exports. Exports increased 10.1% to 26.4 million tonnes on strong global demand, particularly from #China. pic.twitter.com/xnuVa7p60h