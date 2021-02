Euronext Le blé dans le vert, à la veille d'un rapport américain

• AFP

Les prix du blé étaient en très légère hausse, lundi après-midi, à la veille de la publication d'un rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (Wasde), sur fonds d'inquiétudes climatiques en Europe et de taxes russes.

La nouvelle campagne, notamment, qui débutera après les récoltes de l'été prochain, bénéficiait ainsi de « la volonté de la Russie de contrôler ses prix intérieurs en mettant en place un système de taxes à l'export si les prix fob (free on board - sans les frais de transport et afférents, ndlr) passent au-delà des 200 dollars/tonne en blé et 170 dollars en orges », a souligné le cabinet Agritel, dans une note publiée lundi.

Du côté du ciel, une vague de froid attendue cette semaine en France pourrait causer quelques dégâts dans les zones inondées sur des cultures qui bénéficiaient jusqu'à présent de conditions optimales.

Concernant les échéances rapprochées, elles sont toujours soutenues par une demande persistante, et une quantité de marchandises disponibles qui s'amenuise.

Vers 14h15 (13h15 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 50 centimes sur l'échéance de mars à 225 euros et de 25 centimes sur le contrat de mai à 219,25 euros, pour près de 9 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, progressait de 25 centimes sur l'échéance de mars à 218,75 euros, et de 25 centimes également sur l'échéance de juin à 214,25 euros, pour environ 300 lots échangés.

