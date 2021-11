Euronext Le blé dans le vert, la demande reste supérieure à l'offre

• AFP

Les prix du blé progressaient légèrement, vendredi en début d'après-midi, au-delà de 290 euros la tonne dans un contexte marqué par une demande supérieure à l'offre mondiale.

« Le marché est en déséquilibre cette année avec une demande supérieure à l'offre, ne laissant aucune place à un quelconque incident climatique [qui compromettrait les récoltes] pour l'an prochain », souligne Agritel dans une note.

Dans un communiqué, le cabinet spécialisé souligne par ailleurs que le blé a frôlé en cours de séance jeudi les 300 euros la tonne, s'approchant par là « d'un seuil symbolique, franchi en septembre 2007 ». « L'offre de blé en chute chez les grands exportateurs n'est pas suffisante pour répondre à la demande record des pays importateurs », résume Agritel.

« Contrairement à l'offre, la demande ne faiblit pas, elle se multiplie. (...) Les mauvaises productions locales poussent les pays du Moyen-Orient tels que l'Iran et la Turquie à des achats massifs. Le Pakistan et la Chine continuent de leur côté des programmes d'achats massifs pour la reconstitution de stocks, tandis que le Bangladesh répond à la hausse effrénée de sa population », poursuit Agritel.

Sur le front des conditions de cultures, la récolte française de maïs était achevée à 73 % au 1er novembre, contre 93 % l'an dernier, selon le rapport hebdomadaire CéréObs. Les semis de blé tendre sont quant à eux réalisés à 80 %, contre 75 % il y a un an.

Aux États-Unis, sur le plan de la sécheresse, « les choses s'améliorent sur les plaines (Nord et Sud) et la Cornbelt, à l'exception du Wisconsin et du Texas », rapporte Inter-Courtage.

Vers 14h15 (13h15 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre prenait 50 centimes à 290,50 euros la tonne sur l'échéance de décembre, et 25 centimes sur celle de mars à 286 euros la tonne, pour un peu plus de 11 700 lots échangés.

Le maïs reculait de 2,50 euros à 239 euros sur l'échéance de janvier, et 2 euros à 239,25 euros la tonne sur celle de mars, pour quasiment 800 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net