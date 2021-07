Chicago Le blé décolle après un rapport annonçant une moindre production

• AFP

Le cours du blé ont bondi lundi après la publication d'un rapport du ministère américain de l'Agriculture (USDA), qui a fait état d'une production moindre qu'attendu aux États-Unis, de nature à soutenir les prix.

Après avoir clôturé vendredi à 6,15 dollars, le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre (le plus échangé) a brièvement touché 6,44 dollars, soit un gain de près de 5 %, avant de se replier légèrement. Premier responsable, le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande de céréales aux États-Unis et dans le monde, a expliqué Jason Britt, de la maison de courtage Central State Commodities.

« C'est un peu inhabituel parce qu'à cette époque de l'année, le blé passe en général au second plan derrière le maïs et le soja », a réagi le courtier, les récoltes de ces deux cultures n'intervenant que plus tard dans l'année alors que celles du blé sont en cours depuis plusieurs semaines déjà. « Mais les chiffres étaient suffisamment bas par rapport aux attentes pour donner un bon coup de fouet » aux cours, a-t-il ajouté.

L'abaissement des prévisions de production du blé est davantage lié au blé de printemps, coté à Minneapolis et qui souffre actuellement de la sécheresse historique dans le nord-ouest des États-Unis, plus qu'au blé d'hiver, coté à Chicago, dont les récoltes sont attendues en hausse par l'USDA. Mais le « soft red winter » (SRW), la variété cotée à Chicago, n'en a pas moins bénéficié d'une accélération, l'inquiétude sur la production étant renforcée par des niveaux de stocks très bas.

La faiblesse des stocks préoccupe aussi le marché du maïs et du soja, qui ont eux aussi enregistré des gains lundi après la publication du rapport.

Le mouvement est aussi lié, selon Jason Britt, au repli des cours enregistré tout au long de la semaine dernière, nourri par le passage de pluies bienvenues. Au chapitre des conditions climatiques, la légère révision des prévisions météorologiques avec un peu plus de chaleur attendue a aussi été un facteur de tension des prix, selon le courtier.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, a fini à 6,4025 dollars, en hausse de 4,10 % par rapport à vendredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3150 dollars, contre 5,17 dollars à la clôture précédente, soit un gain de 2,80 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,51 dollars, contre 13,2925 vendredi, prenant 1,63 %.

