Chicago Le blé décroche à Chicago

Le blé US a subi de lourdes pertes, tandis que la maïs reprenait sa marche haussière.

Les cotations américaines ont de nouveau évolué en ordre dispersé vendredi soir. Chicago s’est en effet retrouvé partagé entre des informations rassurantes côté macro-économie et des éléments de pression côté fondamentaux. La rapide avancée des récoltes dans l’hémisphère Sud tire rapidement les prix à la baisse. Les négociations entre la Russie, l’Ukraine, les Nations Unies et la Turquie seraient en outre en bonne voie, et le marché anticipe désormais un accord dès la semaine prochaine.

À noter toutefois, la Nopa a chiffré la trituration américaine à 4,48 Mt le mois dernier, un volume légèrement supérieur aux attentes du marché. Les regards restent toutefois tournés vers la météo dans la Corn Belt, or les dernières cartes annoncent à nouveau des températures très élevées et un manque de précipitations sur la prochaine quinzaine. La correction baissière du dollar à l’international est par ailleurs venue apporter un petit soutien technique au marché américain.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a dévissé de 18,25 c$/bu, à 7,77 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est amplifié de 2,75 c$/bu à 6,04 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a augmenté de 1,25 c$/bu, à 13,42 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net