Chicago Le blé décroche lourdement à Chicago

Les prises de bénéfices ont pesé lourdement sur les prix du blé. Les craintes de production en Amérique du Sud et une demande soutenue à l'international portent en revanche les cours du maïs et du soja.

La volatilité est restée extrême ce jeudi à Chicago avec des cours du blé qui ont totalement décroché pendant que le maïs et le soja s’offraient des gains conséquents.

Les ventes américaines à l’international de soja ont en effet bondi au-dessus des attentes du marché la semaine passée, à 2,2 Mt, tandis que celles de maïs ont atteint un record de campagne à 2,1 Mt ! Les ventes de blé sont en revanche restées stables (307 kt).

Les craintes concernant la production sud-américaine prennent en outre de plus en plus d’ampleur à mesure que la campagne progresse et que les estimations tombent.

Le Conab a ainsi réduit de 2,7 Mt la moisson brésilienne de soja, à 122,8 Mt (138,1 Mt l’an dernier) tandis que la Bourse de commerce de Rosario diminué la récolte argentine de 500 kt, à 40 Mt (45 Mt l’an dernier). La production argentine de maïs a quant à elle été réduite de 300 kt, à 47,7 Mt (52 Mt en 2020).

La production ukrainienne 2022 est elle-aussi source de nombreuses inquiétudes avec des négociations entre la Russie et Ukraine qui peinent à progresser à l’approche des périodes de semis.

Les prix du blé américain sont toutefois restés sous la pression de lourdes prises de bénéfices et du rapport USDA de la veille, dans lequel les stocks russes et ukrainiens ont été nettement revus en hausse (en raison d’une coupe sur les exports).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2022 chuté lourdement de 1,14 $/bu, à 10,87 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 s'est apprécié de 22,6 c$/bu à 7,56 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 a avancé de 14,6 c$/bu, à 16,86 $/bu.

