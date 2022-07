Euronext Le blé en hausse de quelques euros après l’achat du Gasc

Le blé retrouve de la hauteur après que le Gasc a acheté un volume conséquent de blé européen.

Les cours du blé maintenaient une petite cadence haussière jeudi à la mi-séance sur Euronext en réaction notamment au retour aux affaires du Gasc. Les négociations privées égyptiennes se seraient en effet conclues par l’achat de 640 kt de blé meunier, dont 360 kt d’origine française (ainsi que 30 kt de blé allemand et 30 kt lituanien).

Les prix du maïs restaient également bien orientés après la vague de chaleur qui a frappé les cultures en début de semaine. Des températures désormais plus douces et des apports pluvieux enregistrés de part et d’autre de l’Atlantique viennent toutefois apaiser les craintes du marché.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'appréciait de 3,25 €/t, à 330,50 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 augmentait de 4,50 €/t, à 344,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 avançait de 0,75 €/t, à 314 €/t, le terme juin 2023 montait de 3,25 €/t, à 318 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net