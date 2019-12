Euronext Le blé en hausse, dans le sillage de Chicago

• AFP

Les prix du blé étaient en nette progression, vendredi à la mi-journée, soutenus notamment par la dynamique de hausse des cours à la bourse de Chicago.

Les traders américains sont optimistes quant à la signature prochaine d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, susceptible de mettre un terme à une guerre commerciale au long cours et de doper les achats de produits agricoles américains par Pékin. Les perspectives de récolte 2020 pour l'Europe en blé seront revues en baisse par rapport à 2019, pour prendre en compte la baisse des surfaces en France et en Allemagne, probablement comprises pour ces deux pays entre - 5 et - 8 %, rappelait Agritel.



Le service statistique du ministère de l'agriculture, Agreste, a en effet estimé le 11 décembre dernier que les surfaces de culture de blé tendre en France seraient en baisse, pour l'année prochaine, de 4,8 %. Des régions de France comme la façade ouest ont rencontré d'énormes problèmes pour semer les blés tendres, du fait de la pluie. De ce fait, des reports de culture sont à prévoir sur des semis de printemps, comme le maïs, l'orge de printemps ou le tournesol.

« L'évolution des cours dépendra dans les mois à venir de la situation, notamment sur le bassin mer Noire, avec une situation contrastée entre l'Ukraine où on constate une baisse de la sole (surface de cultures NDLR) d'hiver, et en Russie avec une nette hausse des surfaces emblavées (plantées, NDLR) cet automne», expliquait Agritel, dans une note publiée vendredi.



Peu avant 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé regagnait 1,25 euro sur l'échéance rapprochée de mars à 188,50 euros et 75 centimes d'euro sur l'échéance de mai à 188,25 euros, pour près de 10 500 lots échangés. Le maïs était pour sa part sans direction, progressant de 1,25 euro sur l'échéance rapprochée de janvier, à 163,75 euros et reculant de 50 centimes sur l'échéance de mars à 169,25 euros, pour un peu plus de 500 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net