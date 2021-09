Euronext Le blé en hausse, résiste à l'érosion des cours à Chicago

• AFP

Les prix du blé étaient en hausse mercredi après-midi sur le marché européen, dans un marché mondial hésitant et à contre-courant de l'érosion des cours des céréales sur le marché américain.

Blé, maïs et soja se sont repliés mardi à la bourse de Chicago, pénalisés par la baisse du prix du pétrole, la remontée du dollar et les bons chiffres des récoltes et des semences. Sur la scène internationale, les échanges sont restés faibles. L'Algérie a débuté ses achats de blé européens, pour lesquels la France espère être largement retenue, du fait de l'abaissement des critères qualitatifs par Alger. « On parle d'environ 500 000 tonnes de blé, autour de 364 euros la tonne, frais de conditionnement et transport compris », indique le cabinet Inter-Courtage. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé la vente, par des opérateurs privés, de 150 000 tonnes de maïs au Mexique, selon la même source.

Toutes céréales confondues, le Conseil international des céréales fait état de prévisions de production en 2021-22 en hausse de 5 % par rapport à l'an dernier, à près de 2,3 milliards de tonnes, en tenant compte de moissons de maïs et de sorgho supérieures aux attentes et de révisions à la baisse dans le cas du blé, de l'orge et de l'avoine. Le Conseil prévoit aussi une embellie pour les stocks.

Pour le cabinet Agritel, les cours du maïs sont soutenus par « le retard des chantiers de récolte tant en France qu'en Ukraine » ainsi que « des récoltes décevantes sur le centre de l'Europe ». « La Chine devrait importer 20 millions de tonnes de maïs cette année, contre 29 millions l'an passé », note par ailleurs le cabinet.

Vers 16h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en hausse de 3 euros sur l'échéance de décembre, à 257 euros et de 2,50 euros sur l'échéance de mars, à 250,25 euros, pour près de 44 000 lots échangés. La tonne de maïs était en hausse de 3 euros sur l'échéance de novembre, à 229,75 euros, et de 3,25 euros sur l'échéance de janvier, à 230,25 euros, sur près de 1 800 lots échangés.

