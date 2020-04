Euronext Le blé en hausse, soutenu par la météo

• AFP

Les prix du blé progressaient jeudi à la mi-journée, soutenus notamment par des craintes de sécheresse en Europe.

« Les marchés restent relativement calmes » concernant les matières premières agricoles, « avec cependant toujours une certaine fermeté affichée en blé, au regard de l'activité export et des risques de déficit hydrique constatés sur l'ensemble du continent européen », commentait le cabinet Agritel dans une note jeudi.

Les prix du maïs - confronté sur le marché américain à une baisse de la demande de la filière éthanol - restaient hésitants, dans l'attente d'une réunion des principaux producteurs de pétrole pour enrayer la chute des cours. Les prix du pétrole grimpaient avant le début de la réunion, encouragés par les signaux positifs envoyés notamment par la Russie et le Koweït.

Les investisseurs européens attendent aussi la diffusion jeudi soir du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'offre et la demande de produits agricoles.

A 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 2 euros sur l'échéance de mai à 199,25 euros et de 50 centimes d'euro sur l'échéance de septembre à 189,50 euros, pour plus de 13 700 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 25 centimes sur l'échéance de juin à 164,75 euros et restait stable sur l'échéance d'août à 168 euros, pour près de 380 lots échangés.

