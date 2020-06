Euronext Le blé en léger recul, la production russe pèse sur les cours

• AFP

Les prix du blé reculaient légèrement, mardi à la mi-journée, au lendemain d'une séance de baisse, compte tenu de nouvelles estimations de production en Russie, et du redémarrage des récoltes des céréales d'hiver en Europe, qui pesaient sur les cours.

« En Russie, Ikar vient de relever, pour la seconde fois en quinze jours, son estimation de production russe de blé 2020/21 à 79,5 millions de tonnes (contre 78 Mt précédemment), ainsi que les exportations de blé à 37 Mt (35 Mt, précédemment) », a souligné le cabinet Inter-Courtage. Le cabinet Agritel a de son côté également relevé son estimation à 77,5 Mt, réparties en 56,8 Mt en blé d'hiver et 20,7 Mt en blé de printemps.

Par ailleurs, le retour du beau temps sur l'Hexagone permet d'accélérer les chantiers de récolte d'orge d'hiver, ce qui met la pression sur les cours des céréales. Autre facteur de pression, la remontée de l'euro face au dollar, qui nuit à la compétitivité des marchandises françaises à l'exportation.

À l'inverse, la remontée des cours du pétrole au-dessus du seuil des 40 dollars constitue une nouvelle « positive, de nature à apporter un peu de soutien au marché du maïs », qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble du marché des céréales, a estimé Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel. Cette hausse des prix de l'or noir pourrait également donner un peu d'air et surtout de devises à de gros pays producteurs, par ailleurs grands importateurs de blé, rappelait Gautier Le Molgat.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 178,25 euros et de 50 centimes sur celle de décembre à 180,50 euros, pour un peu plus de 6 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était inchangée sur l'échéance d'août à 166 euros et en hausse de 25 centimes sur l'échéance de novembre à 160,50 euros, pour un peu moins de 300 lots échangés.

