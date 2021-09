Euronext Le blé en léger repli, le maïs à la traîne

Aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture a publié mardi son rapport hebdomadaire sur les inspections à l'exportation : « En blé, le chiffre se stabilise, au milieu des attentes, à 381 600 tonnes, le maïs continue à baisser, en deçà des attentes, à un plus bas depuis août 2013, à 275 800 tonnes », a relevé le cabinet Inter-Courtage.

L' Égypte a lancé sur le marché européen un « nouvel appel d'offres en blé pour du chargement 25 octobre - 3 novembre, paiement à 180 jours ».

Sur la scène internationale, le cabinet signalait « la vente par les USA de 327 300 tonnes de blé de qualité +hard+ (blé tendre) à destination du Nigeria et environ 50 000 tonnes à destination de la Corée du Sud ».

U.S. wheat??can compete! Private exporters reported to the #USDA export sales of 327,300mt of hard red winter #wheat for delivery to Nigeria during the 2021/2022 marketing year #trade