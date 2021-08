Euronext Le blé en légère hausse, interrogations sur la qualité de la récolte

• AFP

Les prix du blé évoluaient tranquillement dans le vert mardi sur Euronext, dans un marché qui s'interroge sur la qualité des blés restant à récolter, après les nombreux épisodes de pluie de l'été.

« Le retour tant attendu de l'anticyclone devrait être effectif en France dès mercredi et rester d'actualité pour les prochains jours », note le cabinet Agritel. Les opérateurs « attendent plus de visibilité sur la qualité des blés restant à récolter », la quantité étant estimée en France « autour des 13 millions de tonnes », ajoute-t-il. Un tiers des surfaces de blé tendre sont encore à récolter, notamment dans le nord et le nord-ouest du pays.

Les traders sont en outre dans l'attente de la publication jeudi du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur les perspectives de production agricole dans le monde.

Vers 14h15 (12h15 GMT), le blé gagnait 50 centimes à 229,75 euros la tonne sur l'échéance de septembre et faisait du surplace à 232,50 euros sur celle de décembre, dans un volume d'environ 9 930 lots échangés.

Les cours du maïs cédaient 50 centimes à 213,00 euros la tonne sur l'échéance novembre 2021 et baissaient de 25 centimes sur l'échéance de janvier 2022 à 214,00 euros, dans un volume de 135 lots échangés.

