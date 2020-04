Euronext Le blé en légère hausse sur le marché européen

• AFP

Les prix du blé progressaient légèrement mardi à la mi-journée sur l'échéance rapprochée de mai, soutenus par la demande pour les produits à base de farine.

Les cours se maintiennent à un niveau élevé, proche de 200 euros la tonne. Toutefois, « la demande sur le marché intérieur commence à se calmer, les achats ont été faits », a remarqué auprès de l'AFP Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel. Et les prix à plus longue échéance, portant sur la récolte 2020, reculaient. Alors que le déficit hydrique menace d'affecter le potentiel de rendement des récoltes, « les perspectives de pluie en Ukraine et en Russie détendent un peu les choses », ajoutait Gautier Le Molgat.

Du côté du maïs, la chute de la consommation de bioéthanol, un biocarburant fabriqué à partir de la céréale, continue de peser sur les cours.

À 12h40 (10h40 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de 25 centimes sur l'échéance de mai à 198,25 euros. Elle reculait de 1,50 euro sur l'échéance de septembre à 188,50 euros, pour plus de 17 500 lots échangés. La tonne de maïs perdait un euro sur l'échéance de juin à 163,75 euros, et 1,50 euro sur l'échéance d'août à 167,25 euros, pour près de 160 lots échangés.

