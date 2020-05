Euronext Le blé en ordre dispersé, la pluie pèse sur les cours de la prochaine récolte

• AFP

Les cours du blé évoluaient de manière contrastée, mardi à la mi-journée, selon qu'ils relevaient de la récolte passée ou à venir, les prix de cette dernière étant sous pression de la météo.

Les pluies tombées ces derniers jours sur l'Europe et le bassin de production de la mer Noire, ont provoqué un recul des prix lundi, qui se poursuivait ce mardi. Ce « repli engendré par les pluies bénéfiques » a amené les cours à des niveaux de prix qui ont provoqué « des achats d'opportunité », commentait Agritel dans une note.

« Si dans le sud de la Russie les pluies étaient peu abondantes, les prévisions météo font état de pluies plus intenses à attendre pour les jours à venir. A contrario, les prévisions font état d'un retour d'un temps sec et chaud » dans le nord de la France et le nord de l'Europe pour les prochains jours, soulignait Agritel.

Autour de la mer Noire, le cabinet UkrAgroConsult a revu à la baisse ses estimations de production de blé à 78 millions de tonnes (Mt) en Russie (contre 80,2 Mt précédemment et 74,6 en 19/20) et à 25,90 Mt en Ukraine (26,70 et 28,33), rapportait Inter-Courtage.

De ce fait, le cabinet de conseil estimait les exportations de blé russe à 36,7 Mt (38 et 32,7) et de blé ukrainien à 17,7 Mt (17,7 et 19,5).

Concernant la récolte passée, la dernière échéance encore cotée sur Euronext progressait nettement, en raison de la demande persistante en cette fin de campagne.

Selon les derniers chiffres de Bruxelles, les exportations de blé tendre restent très soutenues. Elles ont atteint la semaine dernière un peu plus de 830 000 tonnes, contre près de 810 000 tonnes la semaine précédente, selon Inter-Courtage. Le cumul atteint 28,80 Mt, dont près de 10 Mt pour la France (+ 770 000 tonnes), qui tient le haut du pavé devant la Roumanie, à 4,79 Mt et l'Allemagne, à 3,83 Mt. Côté destinations, l'Algérie est de loin le premier débouché, à 4,21 Mt, devant l'Arabie Saoudite, à 2,67 Mt et le Maroc, à 2,23 Mt.

Vers 12 h 30 (10 h 30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de 2 euros sur l'échéance de mai à 198,50 euros, et reculait de 75 centimes sur septembre à 183,50 euros, pour près de 7 500 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, était à l'équilibre, inchangée sur juin à 164,75 euros et en progression de 25 centimes sur août à 168,50 euros, pour une soixantaine de lots échangés.

