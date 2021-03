Euronext Le blé en recul, après l'appel d'offres de l'Egypte

Les prix du blé tendre étaient en léger recul, vendredi à la mi-journée, au lendemain du résultat de l'appel d'offres de l'Egypte, qui n'a pas retenu les offres de blé français.

L'autorité publique d'achat égyptienne (Gasc) a finalement acheté six bateaux de blé roumain, soit 360 000 tonnes de marchandises. On est d'une manière générale « dans un contexte d'activité à l'export qui ralentit », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée vendredi. Le résultat de l'appel d'offres égyptien met selon lui en lumière « un certain manque de compétitivité à l'export pour les origines françaises ». Les bateaux français proposés étaient de 6 à 14 fois plus chers que les bateaux roumains retenus les plus onéreux, selon un tableau des prix Fob (free on board, sans les frais de transport et afférents, ndlr) communiqué par le cabinet Inter-Courtage.

« Le marché physique est calme, il n'y a plus trop de marchandises à bouger, le marché à terme prend le relais sur les variations de prix », a commenté un courtier ayant requis l'anonymat. Les principaux échanges des places portuaires en blé se font « principalement pour la nouvelle campagne », et donc sur les futures récoltes, selon ce courtier.

La Coceral, association européenne du commerce des céréales, a révisé à la baisse son estimation de production de blé à venir pour l'UE des 27 à 126,6 millions de tonnes (127,9 Mt estimés en décembre dernier).

Peu avant 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait d'un euro sur l'échéance de mai à 223,50 euros et de 75 centimes sur l'échéance de septembre à 199 euros, pour environ 7 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait d'un euro sur l'échéance de juin à 215,75 euros, et d'un euro sur l'échéance d'août à 213,50 euros, pour environ 400 lots échangés.

