Euronext Le blé en recul de 3 €/t face aux risques macroéconomiques

Les céréales reculent face aux risques de récession et à de nouvelles restrictions sanitaires en Chine.

Les cours du blé et du maïs retombaient en territoire négatif jeudi à la mi-séance sur Euronext. Le marché est actuellement durement mis sous pression par les craintes de récession, renforcées ces derniers jours par des indicateurs économiques préoccupants et une inflation galopante en Europe et aux US.

La résurgence du Covid-19 en Chine et le retour des restrictions sanitaires amplifient également les craintes d’une contraction de la demande. Les cours du brut dévissent d’ailleurs eux aussi de 2 % actuellement. Les faibles perspectives de production de maïs cette année aux États-Unis et en Europe de l’Ouest limitent toutefois encore le mouvement baissier des céréales.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 diminuait de 3 €/t, à 321,50 €/t, tandis que le contrat mars 2023 baissait de 3,50 €/t, à 321.25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 s'enfonçait de 3.25 €/t, à 316.75 €/t, le terme mars 2023 se contractait de 3.25 €/t, à 317 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net