Euronext Le blé en recul, des pluies attendues

Les prix du blé étaient en net recul jeudi à la mi-journée, en raison des pluies attendues en cette fin de semaine et de projections de culture revues à la hausse dans le bassin de production de la mer Noire.

« Des pluies sont attendues aujourd'hui et demain sur la plupart des régions avant le retour d'un temps plus sec pour les jours suivants, ce qui devrait permettre un vrai début des récoltes d'orge d'hiver », soulignait notamment le cabinet Agritel dans une note publiée jeudi.

Autre facteur qui pesait sur les cours du blé, la révision à la hausse par plusieurs organismes, ces derniers jours, de la production russe à venir. Dernière en date, celle du cabinet SovEcon, qui a remonté son estimation de production de céréales 2020/21 à 128,6 millions de tonnes (126,3 millions précédemment et 121,9 millions en 19/20), dont 82,7 millions de tonnes de blé (81,2 et 74,6), 19,9 millions d'orge (20,0 et 20,6) et 14,8 millions de maïs (13,3 et 15,1), rapportait Inter-Courtage. L'Egypte a finalement acheté 120 000 tonnes de blé russe.

En France, les coûts et surcoûts que la filière céréalière a enregistrés durant la crise liée à l'épidémie de Covid-19 n'ont pas été pris en compte dans les prix payés par les acheteurs, a déclaré Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales, mercredi soir lors d'un point-presse de FranceAgriMer. « Le secteur a absorbé à ce jour les coûts liées aux mesures qu'il fallait mettre en place, et je pense particulièrement aux mesures d'horaires dans les usines, parce que quand on veut de la farine tous les jours, de la semoule, ou même de la bière, il fallait bien que les usines travaillent », a déploré Jean-François Loiseau. Ce secteur, même s'il a répondu présent, n'est aujourd'hui pas ou peu reconnu par les pouvoirs publics », a-t-il poursuivi. Concernant les coûts liés aux heures supplémentaires, ou au travail de nuit ou le week-end, Jean-François Loiseau a évoqué des surcoûts, selon l'organisation des entreprises, « qui vont de l'ordre d'un petit + 10 % jusqu'à un petit + 20 % ». « Notre chaîne de valeur doit être rémunérée à son juste prix », a-t-il conclu, s'adressant notamment aux distributeurs.

Peu avant 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait d'un euro, tant sur l'échéance de septembre à 184 euros, que sur celle de décembre à 186 euros, pour un peu moins de 10 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était stable, progressant de 25 centimes sur août à 168,75 euros et reculant de 25 centimes sur novembre à 164,75 euros, pour une centaine de lots échangés.

