Chicago Le blé en repli, maïs et soja en hausse profitent des commandes

• AFP

Le cours du blé coté à Chicago a poursuivi sa baisse mardi dans l'attente d'un rapport de l'administration américaine sur la production et la demande agricole tandis que, soutenus par des commandes, le maïs et le soja ont grimpé.

Le blé a perdu un peu de hauteur mardi alors que les yeux des investisseurs sont braqués sur la publication vendredi du rapport mensuel du gouvernement américain sur les estimations d'offre et de demande de produits agricoles dans le monde (Wasde).

Les acteurs du marché s'attendent à une révision à la hausse de la récolte russe de blé mais aussi d'Australie après l'abondance de pluie dans les régions productrices de l'est du pays.

« Il se peut qu'il y ait aussi un peu de prises de bénéfices », s'est avancé Jason Britt de Central States Commodities, alors qu'en début de semaine dernière le cours du blé avait atteint son plus haut depuis fin mars.

Le cours du soja, qui a enregistré sa onzième hausse consécutive, a été encore soutenu par la bonne tenue des commandes à l'exportation, alors que le ministère américain de l'agriculture a rapporté mardi deux commandes de la part de la Chine, l'une de 400 000 tonnes, l'autre de 264 000.

Des prévisions météo plus fraîches ont aussi joué en faveur du cours de l'oléagineux : « Certaines prévisions ont évoqué des températures plus froides avec des (...) gelées possibles », a souligné Jason Britt.

Le maïs a terminé en hausse, porté lui aussi par « des commandes solides », selon Jason Britt. Une commande de 101 600 tonnes de maïs pour une destination inconnue a été mentionnée par le ministère.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,6175 contre 3,5800 dollars vendredi (+ 1,08 %), les marchés ayant fermé lundi pour observer le jour férié du Labor Day. Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,4425 dollars contre 5,5025 dollars à la précédente clôture (- 1,09 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,7300 dollars contre 9,6800 vendredi (+ 0,51 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net