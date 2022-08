Euronext Le blé et le maïs de retour sous les 320 €/t

Des pluies favorables et le rebond de la parité eurodollar pèsent sur la tendance. Le ProFarmer Tour continue toutefois de révéler des potentiels de rendement amoindris aux US.

Les cours du blé et du maïs creusaient leurs pertes à la mi-séance sur Euronext. Le rebond de la parité eurodollar et des considérations techniques œuvraient notamment à peser sur la tendance, dans un marché par ailleurs relativement avare en matière d’informations. Les pluies aux US et dans une large partie de la France rassurent en outre les producteurs de maïs et devraient aider à un bon départ des semis 2022.

Le ProFarmer Tour s’est toutefois poursuivi dans l’Iowa ce mercredi et a révélé des potentiels de rendements de maïs nettement inférieurs à l’an dernier et à la moyenne trois ans. Dans l’Illinois, les observations ont certes été moins préoccupantes, mais laissent tout de même présager des rendements moindres par rapport à l’an dernier.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'enfonçait de 1,75 €/t, à 320,25 €/t, tandis que le contrat mars 2023 se dégradait de 1,50 €/t, à 319,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se contractait de 1,75 €/t, à 319,25 €/t, le terme mars 2023 diminuait de 2 €/t, à 318 €/t.

