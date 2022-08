Euronext Le blé et le maïs dévissent de 10 €/t

Les céréales subissaient un nouveau décrochage ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. Le marché demeure principalement plombé par la reprise des exportations ukrainiennes depuis l’accord trouvé fin juillet. La récolte massive de blé russe cette année a également lourdement pesé sur les prix des céréales ces derniers jours, malgré la difficulté des exportateurs à conclure des affaires à l’international.

SovEcon: We estimate July-August Russian #wheat exports at only 5.8 MMT, -22% to average and -28% YOY despite record-high crop



